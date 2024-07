Concours 2024 des Silver Stars de l'Autonomie : encourager le bien vieillir en restant actif et autonome

Selon l'INSEE, "En 2021, en France, 7% des personnes de 60 ans, ou plus vivant à leur domicile sont en perte d’autonomie. Ce taux dépasse 9% dans 16 départements. Il s’agit, pour la quasi‑totalité, de territoires où la pauvreté est plus marquée qu’ailleurs, et disposant souvent d’une offre restreinte de places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes… Par ailleurs, l’accès plus aisé en milieu urbain à des soins ou à de l’aide peut faciliter le maintien à domicile."

Amorcé dans les années 1970, le phénomène du vieillissement de la population est appelé à se prolonger, au moins jusqu'en 2040, exigeant des réponses adaptées et innovantes.

C'est dans ce contexte que la CARSAT Centre-Ouest lance la deuxième édition des Silver Stars de l'Autonomie, un concours d'innovation pour encourager le bien vieillir, en restant actif et autonome.

De quoi s’agit-il ?

Un concours pour stimuler l'innovation au service des seniors. Le concours des SilverStars de l'Autonomie est motivé par une mission : transformer l'avenir du vieillissement. Ce concours invite les entreprises, associations et collectivités à proposer des innovations pour un vieillissement actif et autonome.

Les 10 thèmes majeurs : l'habitat et cadre de vie ; l'autonomie numérique ; la mobilité; ·la vie quotidienne ; le soutien aux aidants et intervenants à domicile ; le maintien à domicile ; le lien social et intergénérationnel ; la vie affective ; l'activité physique ; l'aménagement du territoire favorisant la qualité de vie des seniors en milieu urbain ou rural.

Inscriptions au concours 2024 jusqu'au 15 juillet

Les projets sélectionnés seront mis en avant lors d'une cérémonie de remise des prix à Limoges. Les quatre missions phares de Silver Stars de l'Autonomie 2024 : valorisation des initiatives locales, soutien financier aux innovateurs, dynamisation de l'écosystème régional, renforcement de l'engagement pour l'innovation de la CARSAT Centre-Ouest dans la Silver Économie.