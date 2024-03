Comment un journal peut vous simplifier la vie en informatique

Plénior, le magazine des seniors connectés, est un journal papier ou virtuel, simple et pratique pour comprendre et trouver des astuces en informatique pour tous les âges .Toutes les démarches administratives passent désormais par Internet, les impôts par exemple. Bien comprendre et bien utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone deviennent une obligation, ce qui n’est pas toujours évident, notamment pour les néophytes.

Plénior est un bimestriel (janvier - février), le prochain est sorti chez votre marchand de journaux. Sur le site, 80% des articles sont en numérique. À savoir, les gros dossiers et les pas à pas sont principalement sur le magazine papier.

L’équipe de Plénior lance un cahier central (genre pages saumon du Figaro) pour les débutants absolus, qui sera récurrent à chaque numéro. Avec un accent sur la sécurité des smartphones.

"Comment aborder ce monde-là tranquillement, sans avoir peur. 10% ou 15% des gens qui sont mal à l'aise avec Internet ou l'informatique, peuvent écrire au courrier des lecteurs." Pascal Birenzweigue, créateur de Plénior à franceinfo



Écrit en termes compréhensibles pour tous, le magazine Plénior, qui existe depuis trois ans, en papier et en numérique, donne des instructions claires et précises, et des quantités de trucs et d'astuces pour vous faciliter la vie. Sans effort, vous saurez comment utiliser les fonctions de votre ordinateur, et jouer avec l'informatique.