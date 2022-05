"Bien dans ma vie by Femme Actuelle" : un nouveau magazine pour les seniors

Le dimanche à 15h24 et 17h26

"Bien dans ma vie by Femme Actuelle" est un nouveau magazine mensuel papier dédié aux femmes de plus de 50 ans.

La rédaction de Femme Actuelle Senior est allée à la rencontre de ses lectrices et a co-construit avec elles un nouveau projet éditorial, tourné vers l’épanouissement de soi. Rebaptisé Bien dans ma vie, ce magazine s’inscrit dans l’univers de Femme Actuelle et s’adresse à des femmes actives de plus de 50 ans, qui sont à la recherche d’une meilleure qualité de vie.

Bien dans ma vie by Femme Actuelle, c'est à la fois un mensuel de 148 pages, une newsletter quotidienne, un espace dédié sur femmeactuelle.fr, des podcasts et des évènements, avec des rubriques comme : qualité de vie, épanouissement personnel, bien-être, psychologie, médecines naturelles, voyages, droit...

Chaque mois, 48,6 millions de Français lisent au moins un magazine mais les Français sont attachés à la presse papier. Selon le figaro.fr du 17 février 2022, "Les ventes de journaux et de magazines dans leurs versions numériques ont représenté 417 millions d'exemplaires au total en 2021, mais malgré cet engouement pour le numérique, l'ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias) souligne encore le très fort attachement des Français à la presse papier."