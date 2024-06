Alyzée : une chaise innovante pour se relever et s’asseoir facilement

Alyzée est une chaise releveuse qui aide toutes celles et ceux ayant des problèmes pour s'asseoir et se remettre debout.

Simplifier le quotidien des utilisateurs et des aidants, c'est l'idée d'Alyzée, une chaise innovante qui aide tous ceux et celles rencontrant des difficultés à se relever et à s'asseoir : les personnes âgées, en situation de handicap, d'obésité, sujettes à une maladie longue durée, à de la rééducation…

Alyzée permet aux personnes âgées de conserver leur autonomie le plus longtemps possible en continuant à se lever en toute sécurité à domicile ou en institution : la chaise Alyzée divise par 2 la force nécessaire pour se mettre debout., elle mobilise les muscles et lutte contre la sédentarité et les chutes.

Elle a pour vocation de faciliter la tâche de tous les aidants familiaux

Cette chaise a été Imaginée en collaboration avec des ingénieurs Sup'Microtech et des chercheurs de l'Université de Belfort-Montbéliard.

Il y a une installation pour la levée et l'assise, qui sont sécurisées par l'activation des freins et un revêtement anti-chute intégré à l'assise, le format est adapté à tous les logements, même les plus étroits. La chaise permet de se déplacer sans forcer, par exemple pour passer à table, grâce aux 4 roulettes. Elle peut aussi être utilisée comme déambulateur, et facilite donc les déplacements.

Une prise en charge financière

Les acquéreurs peuvent bénéficier d'une prise en charge APA et PCH pouvant aller jusqu'à 500 euros, sous réserve d'éligibilité.

l’histoire d'Alyzée

Deux amis, Clément et Yannis, se sont rencontrés au Lycée Militaire d'Autun et ont été confrontés aux difficultés de leurs grands-parents respectifs et à la nécessité de les accompagner chaque jour.

Le grand-père de Clément souffrait de Parkinson et a vu sa santé physique s'amoindrir. Sa grand-mère s'abîmait la santé à l'aider à se lever et s'asseoir à longueur de journée, pour aller s'habiller, manger, faire sa toilette… La famille de Clément a dû faire appel à une aide-soignante à domicile : Alyzée.

Clément et Yannis ont créé en 2023, leur société, Upper, pour révolutionner l'autonomie à domicile.