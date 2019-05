franceinfo junior. Voiture, avion... Qu'est-ce qui pollue le plus ?

Un épisode pollution de l'air sur Lille (Nord), le 8 décembre 2015. (PHILIPPE HUGUEN / AFP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À dix jours du scrutin, l'écologie et l'environnement sont au coeur des élections européennes. C'est l'occasion pour franceinfo junior de revenir sur un sujet qui questionne beaucoup les enfants et notamment nos intervieweurs du jour : la pollution. Au micro, des collégiens posent leurs questions, Sara, Mohammed et Brendo. Ils sont en sixième au collège Claude Bernard à Paris. Pour leur répondre : Franck-Olivier Torro, délégué général de l'association Respire (Association Nationale pour la Prévention et l'Amélioration de la Qualité de l'Air).

Mais pourquoi les voitures polluent-elles ?, se demande d'abord Sara. "Les voitures, mais pas que les voitures, précise Franck-Olivier Torro. Les motos, les scooters, camions... tout ce qui roule. Ils roulent et utilisent de l'énergie fossile" à savoir le gazole, l'essence ou encore le kérosène pour les avions qui "polluent beaucoup aussi"... "Il y a des véhicules électriques, poursuit le spécialiste, qu'on appelle "véhicules propres" car ils n'émettent pas de particules quand ils roulent ou très peu mais ils émettent de la pollution pour la fabrication des batteries."

Mohammed veut savoir si des transports sont plus polluants que les autres. Franck-Olivier Torro : "Oui bien sûr, l'avion ça pollue, c'est même le mode de transport le plus polluant." Le spécialiste explique ainsi "qu'une heure en avion, c'est 13 fois plus polluant qu'une heure en voiture car évidemment on fait beaucoup plus de kilomètres et ça rend le trajet 125 fois plus émetteur que de monter dans une voiture." Il rajoute aussi : "Ça pollue 1 500 fois plus que le train. C'est un problème car le nombre de passagers augmentent chaque année – plus 3,5% – et que le kérosène n'est toujours pas taxé." Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier notre émission du jour sur la pollution des transports.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)