franceinfo junior. Vacances : quelles nouvelles règles pour lutter contre le Covid-19 ?

Des cadeaux de Noël cachés par un masque chirurgical. Photo d'illustration. (ARNAUD JOURNOIS / MAXPPP)

"Est-ce qu'on pourra fêter Noël et le Nouvel An ou on devra rester confiner ?" se demande Leela, élève en CM2. De son côté, son camarade Issam veut savoir s'il pourra passer le soir du Nouvel An sur les Champs-Elysées à Paris. À l'approche des vacances, les enfants se posent des questions sur les nouvelles mesures allégeant le confinement, applicables depuis mardi 15 décembre.

Activités, voyages, retrouvailles avec ses proches... À quoi vont ressembler les vacances des enfants et les fêtes de fin d'année ? C'est le sujet du jour de franceinfo junior. Au micro : Luis, Issam et Leela, trois élèves de CM2, scolarisés à l'école Carnot de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Pour répondre à leurs interrogations : Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier l'émission du jour sur les nouvelles règles sanitaires applicables en France.