franceinfo junior. Talibans, droits des femmes, éducation... Les questions des juniors sur l'Afghanistan

Trois mois après le retrait des États-Unis en Afghanistan et le retour des talibans au pouvoir, les élèves de CM2 de l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, à Paris, posent toutes leurs questions à Karim Pazdak, chercheur associé à l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), spécialiste de l'Afghanistan.

"Comment les talibans sont arrivés en Afghanistan ?", demande tout d'abord Lola, 10 ans. Gaspard s'interroge : "Pourquoi sous le régime des talibans les filles ont plus d'interdictions que les garçons ?" Et, ajoute Lola, "Pourquoi les talibans interdisent aussi à leurs filles d'aller étudier ? Parce que ce serait aussi une fierté que leurs filles apprennent". Ensuite, Maël interroge le spécialiste : "Est-ce qu'il y a des résistants en Afghanistan qui peut-être combattent les talibans et essaient de remettre la liberté d'expression pour les femmes ?"

