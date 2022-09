franceinfo junior. Santé des enfants : pourquoi faire du sport ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

"Faire bouger les ados", c'est le slogan d'un nouveau spot de l'Agence Santé publique France pour inciter les plus jeunes à pratiquer une activité physique.

Mais pourquoi est-ce important ? Pour en parler, franceinfo junior tend son micro à des écoliers d'Alfortville, en région parisienne. Pour répondre à leurs interrogations ou leurs remarques : Ianis Mellerin, médecin au sein de la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

C'est Gabriel qui aborde le sujet en premier au micro de franceinfo junior : "Je fais beaucoup de sport et j'aime bien le sport", avant de citer la natation, le football, le tennis ou encore le handball. "Je me sens bien, je dépense mon énergie quand j'ai besoin de dépenser mon énergie et ça m'aide bien de faire du sport", explique le jeune sportif au micro.

De son côté, Hédi se demande "pourquoi quand on fait des sports, des fois on ne ressent aucune sensation et des fois, on en ressent des fortes" en évoquant par exemple la fatigue et les courbatures. Mayssem et Alma se demandent pourquoi on devient "tout rouge" quand on a fait du sport. Amine, enfin, veut savoir quel est "le meilleur sport" pour la santé.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée au sport chez les enfants et les adolescents.