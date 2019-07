franceinfo junior. Romane, 10 ans, fait des podcasts sur la NBA

L'un des textes de Romane, 10 ans, pour l'enregistrement de ses podcasts sur la NBA, le championnat de basket américain. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

Les Françaises se sont qualifiées en demi-finale de l'Euro de basket, jeudi 4 juillet. Elles ont dominé la Belgique après les prolongations, avec un score de 84 à 80. Le basket, et plus précisement la NBA, Romane 10 ans en parle presque chaque semaine dans un podcast. Son émission s'appelle "NBA by Romane", et on peut retrouver sa douzaine d'émissions – déjà ! – sur Soundcloud. Un podcast dont des médias spécialisés ou grand public comme BasketUSA et France Inter se sont fait l'écho.

Romane nous raconte les coulisses de son podcast sur la NBA au micro de franceinfo junior, en duplex de Grenoble grâce à France Bleu Isère. Pour l'interviewer : des élèves de cinquième du collège Notre-Dame-de-Lourdes à Paris.

Léo ouvre l'émission en demandant à Romane comment elle a découvert ce sport. "Mon père regardait souvent la NBA et il avait déjà joué au basket. Je m'y suis intéressée et c'est devenu ma passion", une passion qui a commencé il y a cinq ans. Marie prend le micro à son tour pour demander : "Qu'est-ce que tu aimes dans le basket ?" L'apprentie "podcasteuse" explique que c'est plutôt "la technique, le dribble" qui lui plaisent et l'intéressent.

Fan de Lebron James et Giannis Antetokoúnmpo

Gabriella veut savoir à quel joueur elle voudrait ressembler. La jeune fille répond sans trop d'hésitation Lebron James, le joueur des Lakers de Los Angeles : "J'aime beaucoup sa technique, son style de jeu", commente-t-elle. Et elle rajoute aussi Giánnis Antetokoúnmpo, qui officie aux Bucks de Milwaukee : "C'est aussi mon joueur préféré, il a une bonne technique."

Passons aux coulisses de l'émission. Après avoir écouté l'une de ses émissions, Nelson se pose une question... d'organisation. "Comment tu fais pour voir les matches alors qu'ils sont à minuit ou 23 heures", du fait du décalage horaire avec les États-Unis ? "Il y a une émission sur la NBA qui récapitule tous les matchs pendant la nuit, je suis un peu et quand je peux, je regarde des matchs s'ils sont assez tôt", explique Romane.

Gabriella - à nouveau - pose une question à la jeune fille : "Il y a des amis qui partagent ta passion et qui t'aident à faire les émissions ?" Romane lui répond : "Oui, des amis partagent ma passion mais pour l'émission, c'est plutôt mon père qui m'aide. C'est compliqué de gérer parce que je fais quand même du basket, du hip-hop et de la musique", raconte Romane. Côté enregistrement, "au début, ça devait durer deux heures mais là maintenant ça va plus vite parce que j'ai pris l'habitude. Ça dure une heure et demi ou même une heure."

Une émission surtout "pour m'amuser"

Nelson voudrait savoir si Romane donne son avis et ce qu'on trouve dans son émission. "Il y a l'actualité de la semaine, la meilleure action, la meilleure performance... ce sont mes choix", détaille la jeune fille. Nelson à nouveau : "Tu fais combien de vues et est-ce que ça importe pour toi ?" Romane lui répond et fait les comptes : "Pour la première [émission], j'en ai déjà fait 50 000, là ça a dû dépasser un peu. Je suis contente d'en avoir autant, mais ce n'est pas ça que j'ai voulu avoir. Le plus important, c'est de m'amuser."

Un podcast qui a trouvé un public... y compris chez les professionnels : le basketteur Tony Parker a même laissé un petit commentaire sur Twitter à Romane : "La légende française qui t'envoie un message, je ne l'imaginais pas au début", raconte, enthousiaste, Romane. D'ailleurs, nos collégiens ont aussi un message pour elle : "Il faut que tu continues dans cette voie-là, c'est bien fait. Ce que tu dis, c'est intéressant." Pour en savoir plus sur le podcast de Romane dédié à la NBA, réécoutez en entier sur cette page notre émission franceinfo junior.

À écouter et à suivre :

Vous pouvez écouter ici les émissions "NBA by Romane" et suivre ses dernières actus sur Twitter.

Pour les plus jeunes qui voudraient se lancer à leur tour et créer leur podcast, vous trouverez des conseils pour faire votre propre journal ou votre émission de radio sur notre appli "L'atelier franceinfo junior" (gratuite, disponible sur tablettes uniquement).