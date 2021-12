franceinfo junior. Retour sur le pass sanitaire et les rappels de vaccins

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Mercredi 15 décembre est le jour de la désactivation du pass sanitaire pour les plus de 65 ans qui n'auraient pas reçu leur dose de rappel de vaccin contre le Covid-19. L'occasion pour franceinfo junior de refaire un point sur la question du pass sanitaire et des rappels de vaccins. Luc Duquesnel, président de la branche "généraliste" de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) et médecin en Mayenne, répond aux questions des élèves de CM2 de l'école élémentaire Fondary à Paris.

Jeanne, 10 ans, se lance avec cette première question : "Pourquoi on doit faire une dose de rappel ? Parce que, par exemple, le vaccin contre la varicelle, c'est une seule dose et après on est tranquille pendant un moment. Pourquoi pour le Covid19 on est obligé de faire plusieurs doses ?" Jeanne s'interroge également à propos du pass sanitaire. "Pourquoi on doit enlever le pass sanitaire aux personnes de plus de 65 ans qui ne veulent pas faire une troisième injection ?" Elle a également des questions sur les modalités d'accès à la dose de rappel pour les plus de 65 ans. "Avant de supprimer le pass sanitaire aux personnes âgées, est-ce qu'on est sûr qu'elles ont pu prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner parce que c'est peut-être pas de leur faute ?" À son tour, Thaneswaran, 10 ans, aimerait savoir si "la dose de rappel est aussi efficace contre le variant Omicron ?"

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.