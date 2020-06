franceinfo junior. Racisme, violences policières... que se passe-t-il aux États-Unis ?

Le frère de George Floyd, Terrence Floyd (au centre) participe à une manifestation contre le racisme et contre les violences policières à New York, le 4 juin 2020. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

L'émission franceinfo junior est consacrée aujourd'hui à la situation toujours très tendue avec des manifestations dans de nombreuse villes des USA où des Américains dénoncent le racisme et les violences policières, après la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc qui le maintenait au sol après l'avoir arrêté. On en parle avec Thomas Snégaroff, historien spécialiste des États-Unis à la rédaction de franceinfo. Au micro, ce sont Mathis et Ulysse, 10 et 11 ans, qui jouent les intervieweurs.

Les enfants ont entendu parler de ce sujet aux informations, un sujet qui les interpelle. Mathis se lance pour la première question : "Est-ce que c'est vraiment du racisme ? Est-ce que les policiers l'ont tué parce qu'ils sont racistes ?" De son côté, Ulysse s'intéresse aux suites judiciaires : il veut savoir si les policiers seront condamnés ou si au contraire "ils auront moins de chance d'être condamnés" vu qu'ils sont policiers ? Ulysse évoque aussi les manifestations et les "pillages" qui ont émaillé certains rassemblements : il se demande pourquoi des magasins ont été attaqués. Enfin, avec Mathis, l'émission aborde la réaction politique : "Qu'en pense Donald Trump ?" demande l'apprenti journaliste.

Sur cette page, réécoutez en entier les questions des enfants et les réponses du spécialiste invité du jour de franceinfo junior, l'historien Thomas Snégaroff. Une émission en partenariat avec le magazine 1jour1actu.