franceinfo junior. Quels sont les pays qui appliquent la peine de mort ?

Cellule où sont exécutés des condamnés à mort par injections létales à Huntsville (USA). (MAXPPP)

Le recours à la peine de mort est en recul dans le monde en 2017, comparé à 2016 et 2015, selon le dernier rapport de l'organisation Amnesty International, paru ce jeudi. L'organisation a recensé l'an dernier 993 exécutions, c'est 4% de moins qu’en 2016 et 39% de moins qu’en 2015, où le chiffre avait été particulièrement élevé avec 1 634 exécutions.

L'abolition progresse, les exécutions se concentrent sur quelques pays

Le rapport note ainsi une "tendance mondiale à l'abolition de la peine capitale". Fin 2017, 106 pays avaient aboli la peine de mort dans leur loi pour tous les crimes et 142 étaient "abolitionnistes en droit ou dans la pratique". Quatre pays ont été responsables de 84% du total des exécutions recensées en 2017, précise le document, à savoir l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Mais d'un pays à l'autre, il peut y avoir des disparités. Dans le même temps, si le nombre d'exécutions a diminué en Égypte et au Bélarus, il a augmenté en Palestine, à Singapour ou encore en Somalie, note le rapport. Ce dernier précise également que les données pour certains pays sont peu ou pas accessibles, comme la Corée du Nord, la Syrie ou le Laos ou le Viêt-Nam.

Quels sont les pays où la peine de mort est autorisée ? Qui juge qu'il faut la peine de mort ?

Au micro de franceinfo junior, nos journalistes du jour, élèves en cinquième, avaient beaucoup de questions sur la peine de mort et les pays qui l'appliquent et ceux qui l'ont aboli.

Franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

