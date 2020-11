franceinfo junior. Quels sont les effets de la cigarette sur notre santé ?

Le mois de novembre est traditionnellement "le mois sans tabac". Photo d'illustration. (BOILEAU FRANCK / MAXPPP)

Le mois de novembre est le "Mois sans tabac", trente jours pour inciter et aider les fumeurs à arrêter la cigarette. Un site dédié promeut d'ailleurs en ligne des ressources et un programme pour y parvenir. Selon Tabac-info-service, 79 000 personnes meurent prématurément chaque année en France à cause du tabac.

Tabac, cigarette, fumée, risques pour la santé... On en parle sans tabou dans "franceinfo junior" avec William Lowenstein, addictologue, président de association SOS Addiction. Il répond aux questions de deux enfants, Violette et Fantine, au micro de l'émission.

Est-ce que la fumée passive peut être dangereuse ? Le tabac, de quoi c'est fait ? Qu'est-ce qui provoque le cancer ?...

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur le tabac et ses effets sur notre santé.