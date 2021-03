franceinfo junior. Quels effets de la pollution de l'air sur notre santé ?

Un épisode de pollution atmosphérique dans la région de Mulhouse (Haut-Rhin) le 25 février 2021 (VINCENT VOEGTLIN / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Selon le site AirParif, l'air que les Parisiens respirent ce mardi est "dégradé" ou "moyen" en termes de dioxyde d'azote ou de particules fines. Une pollution que vise à réduire la Loi climat que les députés commencent à examiner. La pollution de l'air, un sujet qui interroge Raphaël et Jonathan, 10 et 14 ans. Ils posent leurs questions à Maria Neira, directrice du pôle santé publique, santé et environnement à l’OMS.

Raphaël pose le sujet en essayant de le définir plus précisément : "De quoi est constituée la pollution de l'air ?" demande l'élève. De son côté, Jonathan demande pourquoi "c'est aussi mauvais pour nous, pour les hommes ?" Il se demande aussi depuis quand on a commencé à parler du sujet de la pollution et à s'en préoccuper. Raphaël s'intéresse lui à la pollution différenciée entre les villes et les territoires alentours. Pour terminer sur une note optimiste, à la recherche de solutions, Raphaël, 10 ans, se demande ce que l'on pourrait faire pour réduire la pollution. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée à la pollution de l'air, au micro de la présentatrice Marie Bernardeau.