franceinfo junior. Que s'est-il passé depuis la mort de George Floyd ?

Un homme parmi le rassemblement pour George Floyd, le 25 mai 2021 à New York (USA). (AFP)

C'était il y a un an : la mort de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis. De nombreux rassemblements ont été organisés pour l'occasion dans le pays. Un décès qui a provoqué des vagues de manifestations et une mobilisation contre le racisme qui ont largement dépassé les frontières américaines.

Pour répondre aux questions des enfants sur ce sujet, franceinfo junior a invité Esther Cyna, historienne spécialiste des Etats-Unis et professeur à Panthéon-Sorbonne Paris 1. Elle répond aux questions d'élèves de CM2 de l'école Toussaint Louverture à Clichy en région parisienne.

"Pourquoi il a été arrêté au début" demande Hanene pour démarrer. Rihanna a une question à propos du policier mis en cause dans la mort de George Floyd : elle veut savoir ce qu'il s'est passé dans sa tête. "Est-ce qu'il y avait des témoins autour de lui ?" complète-t-elle. Hanane reprend la parole au micro : "Est-ce que le policier est en prison" et pour combien d'années si c'est le cas ? Carole s'interroge sur la mobilisation qui a suivi : "Pourquoi c'est au moment où George Floyd meurt qu'il y a plus de personnes qui ont réagi au racisme ?"

