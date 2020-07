franceinfo junior. Que font les professeurs pendant les vacances ?

Une professeure des écoles et ses élèves. Photo d'illustration. (JULIEN FLEURY / FRANCE-BLEU LA ROCHELLE)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.

Aujourd'hui, l'émission s'intéresse à l'emploi du temps des professeurs l'été : une fois les cours terminés, beaucoup d'enfants se demandent comment s'occupent leurs enseignants et s'ils ont des vacances, comme eux. On en parle dans franceinfo junior avec Sébastien Maillard, professeur de CM2 à l'école Charles Martin Bordeaux. Son établissement met d'ailleurs en place cet été une "école ouverte" pour accueillir des enfants, "ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances cet été", explique-t-il. Au micro, il répond aux questions de Suzanne, 9 ans. Vacances apprenantes, devoirs à faire ou non, préparation de la rentrée scolaire... Sur cette page, réécoutez en entier cette émission sur les vacances de professeurs et leur travail.