franceinfo junior. Qu'est-ce qui provoque un tsunami ?

Un bateau échoué sur l'île de Célèbes en Indoséie lors du tsunami du 28 septembre 2018. (JEWEL SAMAD / AFP)

Selon le dernier bilan, près de 1 400 personnes sont mortes dans le séisme suivi d'un tsunami qui a durement frappé l'île de Célèbes en Indonésie il y a six jours. Sur place, environ 200 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, a récemment annoncé dans un communiqué le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Une estimation fait état de 66 000 logements détruits vendredi dernier par la secousse et le raz-de-marée destructeur qu'elle a provoqué. Mais qu'est-ce qui provoque un tsunami ? Peut-on l'empêcher ? Au micro de franceinfo junior, quatre élèves de CM2 posent leurs questions sur ce sujet à Gilles Mazet-Roux, sismologue au Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA).

Emmanuela, 11 ans, pose la première question : "En fait qu’est-ce qui s’est passé pour avoir un tsunami ?" Le spécialiste lui répond : "En Indonésie, il y a eu un tsunami la semaine dernière, vendredi. Il a été causé par un très fort séisme, de magnitude 7,5. Ce type de séismes, il y en a une quinzaine par an sur la planète, ils sont assez rares heureusement." Pour décrire le tsunami, plutôt qu'une vague, le spécialiste parle "d'une montée des eaux" pendant plusieurs minutes.

Jeffrey pose à son tour une question : "est-ce qu'il y a eu des victimes ?", interroge le jeune garçon. "Oui, malheureusement, on dénombre plus de 1 400 victimes. Certaines d'entre elles sont dues au séisme lui-même. (...) Le tsunami a causé le plus grand nombre de victimes puisqu'il est arrivé quelques minutes après, il a frappé les côtes." Un nombre élevé qui s'explique en partie car le tsunami a touché une grande ville côtière, Palu.

"On ne sait toujours pas dire quand les tsunamis vont se produire..."

C'est au tour d'Alyah de prendre le micro : "Est-ce qu’un tsunami ça peut arriver à tout moment ?" Gilles Mazet-Roux lui explique : "Oui, mais heureusement, rarement. La plupart des tsunamis sont provoqués par ces forts séismes. Ces forts séismes, il y en a peu. La plupart d'entre eux ne provoquent pas de tsunamis (...) On ne sait pas encore dire quand ils vont se produire, on connaît les grands zones sur Terre sujettes à produire de forts séismes et potentiellement des tsunamis mais on ne sait toujours pas dire quand ils vont se produire."

►►► "Est-ce qu'un tsunami peut arriver en France ?" Pour écouter toutes les questions des enfants et les réponses du sismologue Gilles Mazet-Roux, vous pouvez réécouter l'émission franceinfo junior du jour sur cette page.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com.

