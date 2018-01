franceinfo junior. Procès "Luxleaks" : c'est quoi un lanceur d'alerte ?

Antoine Deltou, lanceur d'alerter à sa sortie du tribunal du Luxembourg, le 26 avril 2016. (JOHN THYS / AFP)

Les juges ont rendu ce jeudi 11 janvier leur décision dans un nouveau volet du procès "Luxleaks". Un premier procès avait eu lieu en 2016 : trois Français, dont un journaliste, avaient alors été condamnés en première instance par le tribunal correctionnel de Luxembourg. Ils étaient accusés d'avoir fait fuiter 22 000 pages mettant en lumière les pratiques fiscales de grandes multinationales établies au Grand-duché. En appel, en mars 2017, leurs peines avaient été allégées et le journaliste acquitté. Les accusés se sont ensuite pourvus en cassation, procès dont la décision a été rendue ce jeudi. La Cour de cassation du Luxembourg a ainsi annulé la condamnation du Français Antoine Deltour, l'un des deux lanceurs d'alerte à l'origine du scandale du Luxleaks. Mais elle a néanmoins rejeté le pourvoi en cassation de Raphaël Halet, qui avait également été condamné l'an dernier. Un nouveau procès doit avoir lieu.

Ce n'est pas la première fois que des lanceurs d'alerte révèlent des scandales retentissants. Ce n'est pas non plus la première fois qu'ils se retrouvent impliqués dans des démêlés avec la justice pour leur dénonciation et leurs actions. Ce procès met ainsi en lumière le statut de ces lanceurs d'alerte et pose la question de leur statut, comme le résume France Inter dans cet article. Mais au fait, c'est quoi un lanceur d'alerte ?

"Comment on fait pour être lanceur d'alerte ? Ils sont reconnus par la loi ?"

Au micro de franceinfo junior, nos apprentis journalistes du jour, élèves en sixième, se posent de nombreuses et pertinentes questions sur le sujet. Pour leur répondre, Elsa Foucraut, responsable du playdoyer à Transparency International, organisation de lutte contre la corruption.

En partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com.

