franceinfo junior. Pourquoi un mur avait été construit à Berlin ?

En novembre 1989, la frontière entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest s’ouvrait. À la veille des commémorations du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le cœur des Allemands ne serait pas à la fête. (ARTUR WIDAK / NURPHOTO / AFP)

Un grand concert avec des stars allemandes et des milliers de Berlinois s'est tenu samedi 9 novembre, porte de Brandebourg, là où se dressait le mur de Berlin il y a 30 ans... Des événements qui ont conclu les commémorations de cet événement. Mais c'était quoi ce mur de Berlin ? Pourquoi a-t-il été construit... puis détruit ? On en parle à l'occasion des 30 ans de la chute du Mur, dans franceinfo junior. Au micro, des élèves de CM2 de l'école PEF à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) posent leurs questions à l'historien Thomas Snégaroff.

"Pourquoi il a été construit ?" demande d'abord Manelle. Une question claire et simple mais pourtant pas évidente, rappelle l'historien : "Ca a pris du temps. On a une date en tête : c'est la nuit du 12 au 13 août 1961, mais n'imaginez pas qu'on a construit le mur en une nuit. D'abord on met des barbelés autour de la partie Est-allemande de Berlin parce que Berlin est divisée en deux, et Berlin est au coeur de l'Allemagne de l'Est. Il y a une raison officielle et une raison inventée par l'Allemagne de l'Est. Elle dit : on ferme parce que les Allemands de l'Ouest veulent venir chez nous, on veut se protéger... mais la vérité, c'est que c'est le contraire." En effet, beaucoup d'Allemands de l'Est et des habitants des pays du bloc soviétique voulaient passer à l'Ouest par Berlin. Entre 1949 et 1961, "il y a entre 2,5 et 3,5 millions de personnes qui ont fui le bloc de l'Est", rappelle l'historien. Ca causait des pénuries de main-d'oeuvre notamment, d'où l'origine du mur... qu'on appelait à l'époque "le mur de la honte", symbole alors de la Guerre froide, entre le bloc soviétique mené par l'URSS et les Etats-Unis. Est-ce qu'il y a avait des "gardes-du-corps" pour ce mur ? Comment les gens communiquaient entre eux ? Et pourquoi a-t-il été détruit ? Sur cette page, réécoutez en entier les questions des enfants et les réponses de notre historien, dans franceinfo junior.