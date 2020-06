franceinfo junior. Pourquoi les cigarettes sont-elles mauvaises pour la santé ?

Des mégots de cigarette. Photo d'illustration. (PATRIK STOLLARZ / AFP)

Dimanche 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. On en parle dans franceinfo junior avec la docteur Marion Adler, médecin tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart. Au micro, elle répond aux questions d'élèves de CM1-CM2 de l'école Pierre Bodin-Jean Zay à Vierzon dans le Cher.

Ranya pose la première question : elle veut savoir la différence entre cigarette et tabac. La spécialiste lui explique : "Les cigarettes sont faites de tabac, donc la cigarette et le tabac c'est la même chose. Ce qui est dangereux c'est quand on fume le tabac, quand on allume la cigarette, on inhale la fumée et c'est la fumée qui est dangereuse" à cause des substances qui la composent, comme le monoxyde de carbone, le goudron... "La nicotine, elle, est addictive, et elle provoque la dépendance", précise Marion Adler. Ce qui incite la médecin à rappeler aux enfants qu'il ne faut jamais commencer à fumer.

Pourquoi la cigarette c'est dangereux ? Comment on arrête ? Est-ce que c'est mauvais aussi pour les femmes enceintes ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur le tabac.