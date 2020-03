franceinfo junior. Pourquoi il y a la guerre en Syrie ?

Un jeune syrien blessé lors d'un bombardement à Maarrat Misrin, le 25 février 2020. (ABDULAZIZ KETAZ / AFP)

L'Elysée convoquait mercredi 4 mars un Conseil de défense exceptionnel consacré notamment à la Syrie, plus grosse crise humanitaire dans le monde, selon l'ONU. Pour expliquer la situation aux collégiens de franceinfo junior : Christian Chesnot, journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Il répond à des questions d'élèves de sixième du collège Saint-Didier à Villiers-le-Bel (Val d'Oise).

Quelles causes de cette guerre ?

Au micro, Souhaïla pose la première question au journaliste, elle veut savoir quelle est la "cause de la guerre en Syrie". Christian Chesnot : "Question très simple et qui divise. La guerre commence en mars 2011, dans la foulée des printemps arabes qui ont commencé en Tunisie, en Egypte, en Libye... Cette vague de manifestations va aussi toucher la Syrie. Pourquoi ça commence ? Parce que les gens ne sont pas contents, sont frustrés parce que le régime est dur, il y a de grosses préoccupations économiques, il y a du chômage donc ils descendent dans les rues (...) Le régime va utiliser une répression féroce contre les manifestants, ils vont tirer, envoyer des chars, etc. Et en face, les manifestants pacifiques – au début – vont s'armer. Ceux qui vont prendre la main, dominer les manifestants et les rebelles, ce sont les islamistes puis Daech."

Puis le journaliste explique ensuite un autre aspect de cette guerre : "Cette crise syrienne est d'abord syrienne mais très vite, elle va déborder sur la région. La Turquie va être un peu la base-arrière à la fois des rebelles et des gens qui fuient les combats. La Turquie veut la chute de Bachar al-Assad, le président de la Syrie, et donc soutient des rebelles. Et puis il y a d'autres pays, comme l'Iran, qui veulent maintenir Bachar al-Assad et donc qui vont aider Bachar al-Assad."

Est-ce que les combats ont lieu dans des tranchées ? Comment les habitants et les enfants vivent pendant la guerre ? Sur cette page, écoutez en entier l'émission du jour sur la guerre en Syrie, avec les explications du journaliste Christian Chesnot.