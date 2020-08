franceinfo junior. Pourquoi il y a des fruits et des légumes d’été ?

Un étalage de légumes dans un magasin bio en Bretagne en 2019. (SIXTINE LYS / FRANCE-BLEU BREIZH IZEL)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.

Pêche, concombre, abricot, cerises… Mardi, franceinfo junior prend des airs de marché pour parler fruits et légumes d’été. C’est Ben, 11 ans, qui posent ses questions à la spécialiste du sujet, Catherine Renard, directrice de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Il existe environ combien de fruits et légumes d’été ? Pourquoi ils ne poussent pas en hiver ? D’où vient la pêche et depuis quand c’est apparu ? L’occasion de remonter le temps et de parler de l’origine de certains fruits et légumes et de leur introduction dans nos assiettes.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur les fruits et légumes d’été avec une chercheuse spécialiste du sujet et les questions de Ben, 11 ans.