franceinfo junior. Pourquoi est-il si important de bien dormir pour les jeunes ?

Adolescent (illustration). (MAXPPP)

À l'occasion de la journée du sommeil, vendredi 16 mars, un sondage sur les pratiques des jeunes vient d'être publiée. Selon cette étude Opinion Way pour l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INVS), un jeune sur cinq dort en moyenne seulement 5 heures. En semaine, deux tiers des jeunes interrogés affirme se coucher entre 22h et minuit en moyenne. 92% disent avoir une activité avant de s'endormir : communiquer via téléphone ou tablette, surfer sur Internet, regarder un film, jouer sur écran... sont les réponses qui arrivent en tête. Pour alerter sur l'importance du sommeil et les dangers pour la santé et l'attention du manque de sommeil chez les jeunes, l'INVS organise plusieurs événements en France, à l'occasion de la journée du sommeil.

"Pourquoi le sommeil est -il vraiment très important ? Pourquoi on est obligé de dormir tôt ?"

Au micro de franceinfo junior, trois élèves de CM2 de Perpignan posent leurs questions au Dr Joëlle Adrien. Elle est neurobiologiste, directrice de Recherche à l'Inserm et au Centre du Sommeil et de la Vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris-APHP.