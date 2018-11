franceinfo junior. Pourquoi certains pesticides sont-ils interdits ?

Un agriculteur pulvérise un produit phytosanitaire sur ses cultures. (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)

Le métam sodium est désormais interdit en France. Le gouvernement a décidé de suspendre l'utilisation de ce pesticide employé notamment par les producteurs de mâche. Il est suspendu suite à "la survenue récente de plusieurs cas d'intoxication de personnes lors de traitements phytosanitaires", selon un décret publié vendredi 26 octobre au Journal officiel. Mais pourquoi certains pesticides sont interdits ? C'est quoi un pesticide ? Pour répondre aux questions de trois collégiennes sur ce sujet : Anne Laure Barral, journaliste spécialiste environnement à la rédaction de franceinfo.

Effie, 12 ans, demande par exemple : "à quoi servent les pesticides ?" Anne-Laure Barral explique : "ça sert à préserver les plantes ou à lutter contre les champignons, les mauvaises herbes, les insectes qui vont altérer la plante. Ça peut aussi servir pour les agriculteurs, dans notre jardin..." Mais on en retrouve aussi dans les produits anti-poux aussi, précise-t-elle.

Combien y-a-t-il de pesticides ?

"Combien existe-t-il de pesticides ?" interroge à son tour Anaïs, 12 ans également. "Il en existe beaucoup, prévient d'emblée la journaliste. C'est un mélange, des formules un peu différentes... Chaque année en France, on en homologue à peu près cinq cents (...). On est à plusieurs centaines de milliers" de produits pesticides différents.

Effie voudrait savoir "comment les pesticides sont fabriqués". Anne-Laure Barral détaille : "un peu comme dans ton cours de chimie, on fait des mélanges. On mélange des plantes, des minéraux et des produits dérivés du pétrole, c'est de la chimie de synthèse." Ces pesticides peuvent se trouver sous forme de poudre, du gaz, liquide, même s'ils sont souvent pulvérisés sous forme liquide, ajoute la journaliste. Alix, élève en cinquième, voudrait ensuite savoir si des pesticides ont déjà été interdits. "Oui beaucoup, répond Anne-Laure Barral. On voit qu'ils n'ont plus d'effet sur les plantes, les insectes ont changé, ils ne sont plus très efficaces... Et puis parfois on les retrouve dans l'eau, les sols, dans les aliments qu'ils ont aidé à faire pousser, dans notre organisme... donc on décide au bout d'un moment qu'ils sont peut-être trop présents dans l'environnement et qu'il faut s'en débarrasser."

Est-ce qu'il y a des pesticides naturels ? Est-ce que les pesticides ont déjà fait des morts ? Au micro de franceinfo junior, sur les pesticides, la journaliste Anne-Laure Barral répond aux questions de trois collégiens, Alix, Anaïs et Effie, élèves en cinquième au collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers (Oise).

