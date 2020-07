franceinfo junior. Pourquoi certaines personnes ne partent-elles pas en vacances ?

Un enfant regarde un écran assis sur son canapé. Photo d'illustration. (JOSSELIN CLAIR / MAXPPP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.

Lundi 20 juillet on parle des vacances et des habitudes des Français. Des vacances bousculées cet été à cause du coronavirus. Mais coronavirus ou pas, tout le monde ne peut pas se permettre de partir en vacances, faute d'argent ou de temps libre du fait de leur profession. C'est le sujet qui intéresse Enora.

Pourquoi des personnes ne partent-elles pas en vacances ? Pourquoi les vacances ne sont-elles pas offertes ? Combien de personnes partent à la montagne ou à la mer pendant les vacances ? Pour répondre à ses questions : Saskia Cousin, anthropologue à l'université de Paris, spécialiste du sujet. Sur cette page, vous pouvez réécouter cette émission franceinfo junior en entier.