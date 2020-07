franceinfo junior. Plongée au cœur des fonds marins avec le photographe Laurent Ballesta

Le plongeur et photographe Laurent Ballesta à Marseille le 28 juillet 2019 (CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior se met à l'heure d'été et répond aux questions des enfants. Ce lundi, l'émission accueille Laurent Ballesta, photographe, plongeur et biologiste marin. Des expéditions et une passion pour le monde marin qu'il raconte aux enfants dans la BD qui vient de paraître : Découvre la vie sous-marine aux éditions Plume de carotte.

Sur ses expéditions et son travail photographique en mer, de la Méditerranée à l'Antarctique, le photographe répond aux questions de Ranya, 10 ans : combien de temps ça prend pour approcher les animaux marins ? Avec quel matériel travaille le photographe ? A quel âge peut-on s'y mettre ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior sur les fonds marins, avec le plongeur et photographe Laurent Ballesta.