Une internaute regarde la page d'accueil du Gorafi, site parodique d'actualité. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Les infos incroyables et drôles que l'on croise sur internet sont-elles toujours vraies ? Et les explications et autres théories qui nous semblent improbables mais vraisemblables, comment être sûr qu'elles sont fausses ou vraies ? À l'occasion de la Semaine de la presse et des médias à l'école, pour aider les enfants à y voir plus clair, franceinfo junior consacre plusieurs émissions à la vérification des infos en ligne, avec Antoine Krempf, journaliste pour le "Vrai du Faux" à franceinfo.

Mercredi, ils ont discuté fausses infos et infos détournées. Vendredi 22 mars, notre émission du jour est dédiée aux infos parodiques et aux moyens de voir la différence avec une vraie info. Sur cette page, vous trouverez aussi ci-dessous une troisième émission sur les théories du complot et autres explications.

Depuis le début de l'année, ces élèves de CM2 travaillent sur les fausses infos avec leur enseignante, Antoine Krempf et Estelle Faure, journaliste à "franceinfo junior". Cette classe fait partie d'un parcours "À l'école des ondes", mené par Radio France dans plusieurs académies d'Île-de-France.

Cette classe de CM2 a enregistré ses émissions spéciales "fausses infos" depuis un studio de franceinfo, à la Maison de la radio, au mois de mars. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)