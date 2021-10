franceinfo junior. Paléontologie : qui est Big John ?

Parler des dinosaures avec un expert en paléontologie, c'est ce que font jeudi 21 octobre les élèves de CM2 de l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, à Paris, dans le 11e arrondissement, à l'occasion de la vente aux enchères à Drouot de Big John, le plus gros squelette de tricératops connu. L'expert de cette vente pour la maison Binoche & Giquello et dont les enchères commencent à 1,2 million d'euros, s'appelle Iacopo Briano.

Brune, 10 ans, aimerait bien savoir : "Où ils ont trouvé cet animal préhistorique et qui a trouvé Big John?". "Pourquoi on a appelé ce tricératops Big John et qui lui a donné ce nom ?" et "Est-ce que John nous fait découvrir des choses sur la préhistoire?", s'interroge Simone, 10 ans. Enfin, Hugo, 10 ans, se demande : "Comment on a fait pour rassembler tous les os et qu’il reprenne sa forme normale comme s'il était en vie ?". Il pose une deuxième question, "Pourquoi on vend Big John' et pourquoi on le vend aussi cher ?"

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.