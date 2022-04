franceinfo junior. Le métier de psychologue expliqué aux enfants

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

Le dispositif "Mon Psy", qui permet aux enfants et adultes de bénéficier de huit séances gratuites par an chez un psychologue, entre en vigueur ce mardi 5 avril. L'occasion pour franceinfo junior de parler du métier de psychologue aux plus jeunes. Des élèves de CE1 de l'École européenne de Strasbourg posent leurs questions à la psychologue Hélène Romano.

"Les psychologues ça sert à quoi ?", demande d'abord Xoel, pour démarrer l'émission. "Pourquoi on a des problèmes dans la tête ?" continue Aliya. Mya se demande comment "ça se passe quand on va chez le psychologue". C'est au tour de Julia de prendre la parole : "Qu'est-ce qu'on pose comme question au psychologue ?"

