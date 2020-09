franceinfo junior. Le football, c'est aussi pour les filles !

L'équipe féminine de l'Olympique lyonnais a remporté la Ligue des Champions à Saint-Sébastien, le 30 août 2020. (RICHARD MOUILLAUD / MAXPPP)

Elles ont brillé au sommet de l'Europe : les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont remporté fin août la Ligue des Champions, un trophée remporté pour la septième fois. Cette victoire met en lumière le football féminin et c'est le sujet de l'émission franceinfo junior du jour, avec Brigitte Henriques, vice-présidente de la FFF et ancienne joueuse. Elle raconte ce sport et son expérience du terrain à Ysé et Noam, élèves en CM1 à l'école Romainville à Paris. Ils ont confié leurs questions à la journaliste Estelle Faure.

Cette victoire de l'OL inspire d'ailleurs cette réflexion à Ysé, 9 ans, au micro de franceinfo junior : "Ça montre que les garçons n'ont pas remporté la Ligue des champions et ça peut prouver que parfois on peut être meilleures en étant des filles." Un essor de ce sport pour lequel il y a encore du travail : "J'aime bien mais souvent les filles sont choisis en dernières dans l'équipe à l'école", raconte Ysé dans l'émission. Le conseil de l'ancienne joueuse à Ysé : "Il faut organiser d'autres foots avec toutes tes copines qui ont envie de jouer." Et de parler aussi de son rapport au sport : "J'invite tous les enfants à aller s'inscrire dans un club de sports parce que c'est la vie." Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier l'échange entre la vice-présidente de la FFF et les enfants, au micro de Marie Bernardeau.