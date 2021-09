franceinfo junior. La journée internationale de la langue des signes

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au vendredi à 14h21 et 16h21

La journée internationale de la langue des signes a été célébrée pour la première fois le 23 septembre 2018 dans le cadre de la "Semaine internationale des sourds". Cette dernière avait été créée en 1958 et a "depuis évolué pour devenir un mouvement mondial et un plaidoyer concerté pour sensibiliser aux problèmes auxquels les sourds sont confrontés dans leur vie quotidienne". Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde qui utilisent collectivement plus de 300 langues des signes différentes.

Les élèves en CM2 à l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, à Paris dans le 11e arrondissement posent toutes leurs questions sur ce sujet à René Bruneau, ancien président de l'association Mouvement des sourds de France

"Les sourds sont des citoyens à part entière. Ils ont des droits. Faisons-les respecter." Mouvement des sourds de France

Vadim, 10 ans, aimerait savoir à quoi sert une Journée internationale de la langue des signes et combien de personnes dans le monde pratiquent la langue des signes. Nolan, 10 ans, se demande s'il y a une langue des signes pour chaque pays. Simone, 9 ans, pose cette question : "Comment les muets apprennent la langue des signes ?" René Bruneau reprend la jeune élève sur le terme employé, car on ne dit plus "muet" mais on dit "sourd" tout simplement. Et enfin, Simone aimerait savoir pourquoi on n’apprend pas la langue des signes à l’école.

