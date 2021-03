franceinfo junior. Famille royale : qui prendra la succession de la reine d'Angleterre ?

Meghan Markle, le prince Harry et la reine d'Angleterre Elizabeth II, à Londres, le 26 juin 2018. (JOHN STILLWELL / POOL)

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle, qui ont quitté le Royaume-Uni, ont fait un passage à la télévision américaine très remarqué. Ils ont été interviewés par Oprah Winfrey, une interview qui fait polémique à Londres. Pour répondre aux questions des enfants ce vendredi : Jean-Baptiste Dutoya, agrégé d'histoire et membre du podcast Culture 2000 de Fréquence moderne. Il répond à Islem et Amine, en CM2 à l'école PEF de Saint-Ouen.

Au micro, Amine démarre l'émission avec cette question : "Qu'est-ce qu'on a comme privilège quand on est roi ou reine, un palace ?" demande l'écolier pour démarrer. Au tour d'Islem de prendre la parole, il s'interroge notamment sur l'âge de la reine et s'il n'y aura pas d'autres reines : "Est-ce que le prince Harry ou le prince William serait assez qualifié pour avoir ce rôle de roi ?" continue-t-il. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior sur la famille royale britannique.