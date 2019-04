franceinfo junior. Est-ce que le plastique pollue ?

des couverts et des touillettes en plastique bientôt interdits. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Cotons-tiges, touillettes, pailles... Le Parlement européen a validé la fin des produits plastiques à usage unique dans l'Union européenne, à partir de 2021. Quel est l'impact du plastique dans l'environnement ? À partir de quoi est-il fabriqué ? C'est le sujet du jour de franceinfo junior. Au micro : des élèves de CM2 de l'école du Parc à Carrières-sur-Seine. Pour leur répondre : Laura Chatel, chargée duplaidoyer de l'organisation Zero Waste France.

Tstetan lui pose la première question : "Pourquoi c'est aussi pratique le plastique ?" L'invitée de franceinfo junior répond : "Parce qu'il est assez léger, il ne se casse pas quand il tombe par terre et parce qu'il ne coûte pas cher, donc les entreprises en utilisent beaucoup." L'écolier voudrait aussi savoir de quelle matière se compose le plastique."Il est fabriqué à partir de pétrole souvent ou de charbon ou de gaz, toutes les énergies fossiles qu'on utilise pour produire du carburant", répond Laura Chatel.

Cinq millions de tonnes de plastique par an en France

Milo a une question à son tour : l'élève veut savoir combien de personnes utilisent du plastique. Un chiffre assez dur à évaluer car "on utilise tous un peu du plastique, lui répond Laura Chatel. Il est présent partout dans notre quotidien : les emballages, les jouets, les téléphones portables, les vêtements..." Mais le problème, souligne l'invitée, c'est qu'on utilise beaucoup trop de plastiques à usage unique, jetés instantanément : ils ont "de faibles durées de vie mais quand ils sont devenus des déchets, ils vont durer très longtemps dans l'environnement." Pour mesurer l'ampleur de l'utilisation du plastique, l'invitée explique qu'en France, "cinq millions de tonnes de plastique par an" sont utilisées.

Milo souhaite également savoir si le plastique "salit" l'eau : "Oui, en quelque sorte, lui répond Laura Chatel de l'ONG Zero Waste France. Le plastique, une fois qu'il atterrit dans une rivière ou dans la mer, il va se dégrader petit à petit en plusieurs centaines d'années, en petits confettis, en petites particules qui disparaissent à l'oeil nu mais il sera toujours présent dans l'eau. Les animaux peuvent le manger, l'absorber, nous aussi quand on mange les animaux ou qu'on se baigne. Le plastique reste présent dans l'eau même s'il est invisible. (...) On en retrouve un peu partout dans l'océan, les rivières, dans les sols aussi ou dans l'air, quand il est en micro-particules."

Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier notre émission du jour sur le plastique et ses effets sur la nature et les êtres humains.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)