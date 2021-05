franceinfo junior. Est-ce que le métier d'infirmier est difficile ?

Un infirmier remplit les seringues de vaccin anti Covid-19 (Paris, le 22 Janvier 2021). (SADAK SOUICI / LE PICTORIUM / MAXPPP)

Le 12 mai, c'est la journée internationale des infirmiers et infirmières. Une profession en première ligne depuis le début de la pandémie et un métier que veulent mieux connaitre Léonie et Aïchatou, élèves en CM2 à l'école Léonard de Vinci à Massy (Essonne). Pour leur répondre : Patrick Chamboredon, président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers.

Pour commencer, Aïchatou donne d'abord une définition de ce métier selon elle : "Son travail, c'est de soigner les gens et qu'ils aillent bien, qu'ils soient en bonne santé. Ils peuvent les opérer, leur donner des conseils ou des médicaments" avance l'écolière. L'occasion pour l'invité de réexpliquer aux enfants en quoi consiste ce métier. Aïchatou veut savoir combien d'années d'études il faut pour devenir infirmier. "Est-ce que ce métier est difficile ?" continue-t-elle. De son côté, Léonie se demande si ce n'est pas énervant d'"aller de droite à gauche" pour aider les malades dans le besoin.

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior consacrée au métier d'infirmier et d'infirmière.