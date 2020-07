franceinfo junior. En vélo et en kayak, elle fait un voyage autour de la Méditerranée pour ramasser des déchets

Anaëlle Marot ramasse des déchets laissés dans la végétation à Marseille (Bouches-du-Rhône). (VALERIE VREL / MAXPPP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior prend ses quartiers d'été. avec les questions des enfants et les réponses d'un ou une invitée.

Aujourd'hui, l'émission accueille Anaëlle Marot, porteuse du "projet Azur" pour l'environnement : depuis plusieurs semaines, elle est en route pour un périple écolo de 1 000 kilomètres en vélo et en kayak pour ramasser des déchets au bord de la mer Méditerranée. Une aventure à suivre sur le site projetazur.com et sur les réseaux sociaux. En un mois, avec des bénévoles, Anaëlle a ramassé "plus de 750 kilos", dont beaucoup de plastique. Mais au-delà du ramassage des déchets, cette aventure lui permet de rencontrer de nouvelles personnes et les sensibiliser à l'environnement et la nécessité d'y faire attention.

D'où est venue l'idée de ce projet ? Comment les déchets sont-ils ramassés dans l'eau ? Quel regard les gens portent cette initiative ? Au micro, Lou-Ann, 11 ans et demi, pose ses questions à l'invitée du jour sur son projet écolo. Sur cette page, vous pouvez réécouter cette émission franceinfo junior consacrée au voyage d'Anaëlle Marot.