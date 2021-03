franceinfo junior. Des questions d'enfants sur Neymar

Neymar, footballeur brésilien du PSG pendant le match qui l'opposait à Montpellier au Parc des Princes à Paris, le 22 janvier 2021. (FRANCK FIFE / AFP)

On parle de football dans franceinfo junior mercredi 10 mars, à l'occasion du match de huitième de finale retour entre le PSG et le FC Barcelone, l'équipe parisienne se passant toutefois du joueur brésilien Neymar. Pour répondre aux questions des enfants : Eric Frosio, journaliste correspondant au Brésil et spécialiste du football, auteur de Neymar, le prince du Brésil.

Au micro, le spécialiste du sujet est interviewé par Elyes et Zoé, huit et 11 ans. C'est d'ailleurs Elyes qui lui pose la première question : "Pourquoi Neymar a-t-il voulu être footballeur ?" demande l'écolier. Zoé se demande de son côté comment le joueur super-star gère la célébrité liée à sa carrière de footballeur. Elyes se demande aussi combien gagne le footballeur et dans combien de clubs il a joué. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission consacrée à Neymar et sa carrière.