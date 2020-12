franceinfo junior. Des questions d'enfants sur les studios Pixar

L'entrée des studios Pixar à Emeryville (Californie). (SMITH COLLECTION/GADO / ARCHIVE PHOTOS)

Le film d'animation Soul sort vendredi 25 décembre. Il est le dernier-né des studios Pixar et ne sort pas sur les écrans de cinéma mais sur la plateforme Disney +. Dans franceinfo junior, on en parle avec Laurent Valière, journaliste à franceinfo, spécialiste de l'animation. Il est l'auteur du livre Cinéma d'animation, la French touch. Mercredi, jour des enfants, il est interviewé par deux écoliers : Ignacio et Chelsea, en CM2 à l'école Carnot de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).

"C'est quoi Pixar ? Quel est le premier film de chez Pixar ?" demandent d'abord les enfants pour démarrer l'émission. Comment sont faits les effets spéciaux, s'interroge aussi Ignacio au micro de franceinfo junior. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour consacrée aux studios Pixar, de Toy Story à Soul.