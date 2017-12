franceinfo junior. Depuis quand les jouets existent-ils ?

Des jeux et des jouets d'autrefois présentés au Musée des poupées et des jouets anciens de l'Isle-sur-la Sorgue (Vaucluse). (MAXPPP)

À l'occasion des fêtes de fin d'année, franceinfo junior se penche sur ces cadeaux que l'on retrouve très souvent au pied des sapins : les jouets. Ce mot n'est apparu qu'entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Pour autant, des jouets existent depuis des millénaires pour occuper les plus jeunes, raconte le Musée du jouet. Il est cependant difficile de dater précisément l’apparition des premiers jouets. "Les hommes préhistoriques jouaient très certainement avec des jouets en matériaux périssables qui ont aujourd’hui disparu, explique le musée dans l'une de ses publications. Cependant, dès le Néolithique, on retrouve des objets miniatures qui pourraient être interprétés comme des jouets." Mais la révolution industrielle au XIXe siècle change la donne dans le monde du jouet, dont la production augmente. Une industrialisation croissante permise par la suite par l'arrivée du plastique comme matériau de fabrication, localisée notamment dans certains pays comme la Chine.

Que représentent les jouets et quelle est leur histoire ? L'Institut national de l'audiovisuel (INA) donne quelques réponses dans ce document vidéo.

En quelle année sont apparus les jouets ? À quoi jouaient nos parents quand ils étaient petits ?

Une immense hotte du Père Noël : 1 613 poupées, 2 423 animaux, 225 trains... Le musée des Arts décoratifs de Paris possède près de 12 000 jouets dans sa collection. Pour répondre aux questions de nos apprentis journalistes, Anne Monier, conservatrice au département "Jouets" de ce musée parisien.