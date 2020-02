franceinfo junior. D'où vient la tradition du carnaval ?

Le char du roi Sent Pançard, dans les rues de Pau (Pyrénées-Atlantiques), lors du carnaval Biarnés le 2 mars 2019 (EVAN LEBASTARD / FRANCE BLEU BÉARN / RADIO FRANCE)

Nice, Venise, Dunkerque, Rio, La Nouvelle-Orléans... C'est la saison des carnavals, des défilés et des déguisements. A cette occasion, cette tradition s'invite dans franceinfo junior. Pour répondre aux questions de trois enfants : Blodwenn Mauffret, docteur en études théâtrale qui effectue des recherches sur le thème du carnaval et membre de la société française d’ethnoscénologie.

Johanne entame l'émission avec sa question : "Où est-ce qu'il a été inventé et où on l'a fait la première fois ?" L'invitée du jour lui explique : "C'est une très bonne question mais très compliquée parce qu'au niveau des archives, on ne peut pas déterminer où il a été inventé et pratiqué la première fois. On sait que c'est une fête chrétienne et qui avant de s'appeler carnaval, s'appelait 'carême prenant'. C'était une fête où on fêtait l'entrée en câreme." C'est une période de 40 jours avant Pâques "où on est dans le jeûne, la retenue..." Donc "juste avant d'être dans ces 40 jours de pénitence, on va faire l'inverse, on va manger gras" et faire la fête, d'où les crêpes par exemple !

Des carnavals au pôle Nord ?

Alice et Cénel posent aussi leurs questions : "Est-ce qu'y a un carnaval dans tous les pays ? Est-ce qu'il y en a même un dans les igloos au pôle Nord ?" s'amusent les enfants. "On ne fait pas carnaval au pôle Nord, répond l'invitée. C'est une fête chrétienne, avant tout c'est une fête qui a lieu dans les pays liés au christianisme. Essentiellement en Europe mais avec la colonisation, cette fête s'est déplacée" notamment en Amérique latine, dans les Antilles, en Guyane et ailleurs aussi sous l'effet de la mondialisation. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur les carnavals.