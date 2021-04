franceinfo junior. D'où viennent les allergies ?

une jeune femme allergique au milieu d'un champ de colza. Photo d'illustration. (PHILIPPE TURPIN / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Pollens, soleil, cacahuète, chiens et chats... on parle des allergies dans franceinfo junior car le printemps signe pour certains le retour des yeux qui pleurent et du nez qui coule... Pour répondre aux questions des enfants sur les allergies, franceinfo junior a invité une spécialite du sujet : Sophie Silcret-Grieu, allergologue à Paris, attachée au centre de l'asthme et des allergies à l'hôpital Trousseau. Elle répond aux questions de Louka et Simon, 10 et 11 ans.

Voilà la première question pour démarrer l'émission : Louka prend la parole au micro de franceinfo junior : "Pourquoi a-t-on des allergies ?" Il se demande si cela peut être héréditaire, transmis par nos parents ou grands-parents. L'occasion d'apprendre si les allergies peuvent se déclarer à tout âge. Au cours de l'émission, Louka s'interroge à nouveau : "Y-a-t-il des allergies pour tout ce qui existe : par exemple des allergies aux arbres, aux personnes, au soleil, à la nuit ?" Au tour de Simon d'interroger l'invitée : "Peut-on être allergique toute la vie ?" Louka se demande enfin s'il y a un rapport entre l'allergie et les "défenses immunitaires", un mot dont il a beaucoup entendu parler ces derniers temps.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée aux allergies, présentée par la journaliste Marie Bernardeau.