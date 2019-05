franceinfo junior. Cuisine, recettes,... Les conseils du chef Thierry Marx aux enfants

Le cuisinier Thierry Marx dans sa cuisine au "Sur Mesure" du "Mandarin Oriental". (NATHANAËL CHARBONNIER / RADIO FRANCE)

Manger assis, ne pas forcément finir son assiette, des idées de recettes aussi... Les conseils du chef Thierry Marx pour les enfants, c'est ce qu'on trouve dans le dernier ouvrage écrit par le cuisinier, Quand ça va, quand ça va pas. Leur alimentation expliquée aux enfants et aux parents (éd. Glénat). Pour en parler, Thierry Marx est l'invité de franceinfo junior ce mercredi. Il répond aux nombreuses questions des enfants, des élèves de sixième et cinquième d'un collège à Herblay. "Le plaisir, bien-être, santé ça s'apprend, comme on disait dans l'Antiquité grecque. Ça s'apprend très tôt et par l'initiation à la cuisine", explique ainsi le chef. À ce sujet, Shaynez a d'ailleurs une question à lui poser : "Vous avez appris tout seul à cuisiner ou c’est vos parents qui vous ont appris ?" Thierry Marx répond à la collégienne : "Je n'ai pas appris tout seul à cuisiner, ce n'est pas mes parents qui m'ont appris à cuisiner, c'était un chef très connu, Claude Deligne, qui m'a inspiré pour faire la cuisine. J'ai regardé son geste et j'ai essayé de copier ce geste. Il m'a proposé de travailler avec de grands chefs, ça m'a beaucoup aidé." Léna interroge aussi le chef cuisinier : "Quand vous avez commencé votre premier restaurant, aviez-vous peur des clients et qu’ils n’aiment pas votre nourriture ?" Thierry Marx lui répond illico : "Quand j'ai commencé mon premier restaurant et même encore aujourd'hui... Ce n'est pas acquis."

"Être chef, c'est apprendre les bases"

Aux jeunes qui voudraient se lancer dans la cuisine et à nos intervieweurs juniors qui connaissent son parcours et notamment son passage dans Top Chef, quel conseil Thierry Marx peut-il leur donner ? "Être chef, c'est apprendre les bases : à couper juste, à gérer son plan de travail, apprendre la cuisson, la saisonnalité des choses... Il faut y mettre beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, un peu de patience. Et puis regarder devant soi et s'ouvrir aux autres. Et avec ces ingrédients-là, je crois qu'on arrive à faire une bonne cuisine et on peut même se tromper de temps en temps." Est-ce que vous voyagez pour cuisiner ? Êtes-vous fier de votre parcours et de vos étoiles ? Au micro, des collégiens interviewent le chef Thierry Marx. Sur cette page, réécoutez cette émission franceinfo junior du jour en entier.