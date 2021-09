franceinfo junior. Covid-19 : quelles sont les nouvelles règles à l'école ?

Rentrée scolaire à l'école ouverte de Belbex à Aurillac (Cantal). (J?R?MIE FULLERINGER / MAXPPP)

Jeudi 2 septembre, près de 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école. Les enseignants ont fait leur pré-rentrée la veille. Une reprise sous le signe cette année encore du Covid-19. Mais quelles sont les règles applicables cette année, selon les âges et niveaux de classe ? On fait le point dans franceinfo junior pour y voir plus clair, à hauteur d'enfant. Tara et ses camarades du collège Jean Mariotti de Nouméa en Nouvelle-Calédonie sont en cinquième et ont pris le micro pour poser leurs questions dans l'émission du jour : . Pour leur répondre : Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat enseignant Snes-FSU.

La première question revient à Tara : "Est-ce que la vaccination est obligatoire pour aller à l'école ?" demande la collégienne. Non, lui répond l'invitée, ni pour les élèves ni pour les enseignants, même si elle est désormais autorisée pour les plus de 12 ans. "Il y aura des centres de vaccination dans des collèges et lycées" continue l'invitée.

On s'intéresse maintenant aux gestes barrières avec la question d'Axel : "Que se passe-t-il si un élève refuse de porter le masque ?" Et en primaire, comment ça se passe ? Rihanna, élève en CM1-CM2, prend la parole à ce sujet à propos de la récréation : "Est-ce qu'avec le Covid, nos classes pourront être mélangées dans la cour ?" Retour au collège avec la question de Gautier : "Comme on n'a pas le droit de se prêter les affaires", comment ça se passe dans ces cas-là ? Caroline nous emmène maintenant à la cantine avec sa question : "Est-ce qu'à cause de la nourriture on peut attraper le Covid-19 ?"