franceinfo junior. Concerts, festivals... Comment reprend la vie culturelle ?

Le chanteur Matt Pokora a dû annuler sa tournée "Pyramide Tour" prévue en septembre, face à la hausse du nombre de cas diagnostiqués de coronavirus. (ERIC_MALOT / MAXPPP)

Comme bien d'autres spectacles, le concert de M Pokora qui devait avoir lieu mardi soir à Paris a dû être annulé à cause du coronavirus. Les concerts, les festivals, le théâtre, la culture... continuent de faire les frais de la crise sanitaire. On en parle dans franceinfo junior avec Yann Bertrand, journaliste spécialiste de la musique à la rédaction de franceinfo.

Pour l'interviewer : Lucie et Rosa, en CM2 à l'école Romainville de Paris. "Est-ce que des festivals ont lieu, comme celui d'Aurillac, Avignon ou Cannes ?" demande d'abord Lucie. "Est-ce que dans les concerts, on doit porter le masque ?" continue l'écolière. De son côté, Rosa, 10 ans, s'intéresse à la survie des artistes : comment s'en sortir quand il n'y a plus de concerts, est-ce la "faillite" pour les chanteurs ou les comédiens comme le suggère l'élève de CM2 ?

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior sur le retour de la vie culturelle, après la crise sanitaire.