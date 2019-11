franceinfo junior. Comment sont scolarisés les élèves handicapés ?

Un handicapé en chaise roulante en classe à Caluire-et-Cuire (Rhône). (PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Cellule découte, accompagnants... C'est l'une des priorités cette année du ministre de l'Education et du gouvernement : la scolarisation des élèves qui ont un handicap. Des mesures attendues par des familles d'enfants concernés. Mais comment sont accueillis les élèves porteurs d'un handicap ? On en parle dans franceinfo junior ce lundi. Au micro : des élèves de CM2 de l'école Pierre Larousse de Paris. Pour leur répondre : Coryne Husse, vice-présidente de l'Unapei, association militant pour un meilleur accès des enfants handicapés à l'école.

Violetta pose une première question au micro, en guise d'ouverture : "Qu'est-ce qu'on appelle un handicap ?" demande l'écolière. "Il y a différentes formes de handicap : tu as des handicaps physiques (...) et puis des handicaps visuels - ce sont les personnes qu'on appelle aveugles - et mental. Ce sont par exemple des petits enfants qui ont une trisomie 21." Mais on n'a pas de chiffre officiel à ce sujet, précise l'invitée. Myriam veut savoir comment font à l'école les élèves qui ont un fauteuil roulant. "Ils ne peuvent pas descendre les escaliers. Soit il y a dans le bâtiment des ascenseurs, sinon ils ont recours à des personnes adultes qui portent le fauteuil et l'aident à monter pour accéder à la classe." Est-ce qu'il y a des classes spécialisées ? Comment les élèves sont accompagnés par des adultes en classe ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur le sujet.