franceinfo junior. Comment sont fabriquées les glaces ?

Un enfant savoure une glace en cornet. (LAGAIN AURELIE / FRANCE-BLEU BREIZH IZEL / RADIO FRANCE)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.



Mardi, franceinfo junior s’invite dans l’arrière-salle des glaciers, avec un spécialiste du sujet : Bruno Aïm, artisan glacier depuis 33 ans, directeur des Sorbets de Saint Mandé et président la Confédération nationale des glaciers de France. Et pour l’interviewer, une grande amatrice de glace : Priscilla, 11 ans, qui se verrait bien en manger "six par jour", fraise, pistache et chocolat en tête.



Au micro de franceinfo junior, Priscilla pose ses questions à l’artisan-glacier : qui a été la première personne à créer la glace ? Comment se fabrique une glace ? Comment sont faits les parfums comme la fraise et le chocolat ? Avez-vous déjà raté une glace ?

Sur cette page, réécoutez en entier l’émission franceinfo junior dédiée aux glaces et leur fabrication.