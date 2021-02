franceinfo junior. Comment se passe la Fashion Week à l'heure du Covid-19 ?

Modèle Mark Fast autumne-hiver 2021, à la London Fashion Week, le 19 février 2021 (ANTHONY HARVEY/SHUTTERSTOCK/SIPA / SHUTTERSTOCK)

On parle mode dans franceinfo junior puisque c'est le début de la Fashion Week de Londres. Des défilés particuliers cette année à cause des restrictions sanitaires et de l'épidémie de Covid-19.

La Fashion Week est décryptée à hauteur d'enfants grâce à la journaliste et écrivaine, spécialiste du sujet, Sophie Fontanel. Elle répond aux questions de deux enfants, Manon et Lou, élèves en CM2 à l'école PEF de Saint-Ouen en région parisienne.

Pour démarrer, Lou se demande : "Qu'est-ce que c'est la Fashion Week et surtout comment ça se passe ?" Manon de son côté se demande s'il y aura moins de mannequins qui défilent cette année à cause du coronavirus et s'il y a des distances de sécurité sanitaire entre les participants. Lou se demande aussi si les créateurs ont "moins d'inspiration" à cause du coronavirus.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission consacrée à la Fashion Week et la mode à l'heure du Covid-19.