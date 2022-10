franceinfo junior. Comment raconter la guerre en Ukraine ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

Tout au long de l'année, à l'occasion d'ateliers d'éducation aux médias, l'équipe de franceinfo junior accueille des classes. Pour les élèves, c'est aussi l'occasion de visiter la rédaction de franceinfo et ses studios.

Ce jeudi, c'est le journaliste Boris Loumagne qui répond aux questions d'élèves de CM2 de l'école Henri Wallon à Palaiseau (Essonne). Il explique ses derniers reportages en terrain de guerre en Ukraine, un pays où il est allé à trois reprises pour raconter ce qu'il s'y passe, au micro de franceinfo. En septembre, il a, par exemple, documenté la découverte d'un charnier à Izioum.

Le reporter Boris Loumagne a répondu à des questions d'enfants lors d'un atelier "La rédaction de franceinfo junior", mardi 11 octobre dans un studio de franceinfo. (Franceinfo junior)

S'adressant au journaliste, Camille veut savoir "si c'est dangereux là où vous êtes allé". C'est au tour de Lisa ensuite de prendre la parole : "Qui sont vraiment les gentils et les méchants entre la Russie et l'Ukraine ?", demande l'élève de CM2. Au micro, Moustapha demande comment le journaliste a réussi à passer les frontières de l'Ukraine, malgré le conflit. Une question de langage et de traduction ensuite : Mohammed demande au journaliste comment il a fait "pour comprendre l'Ukrainien". L'occasion pour Boris Loumagne de parler du rôle des fixeurs en reportage.

Sur cette page, réécoutez en entier cet échange entre le reporter Boris Loumagne et des écoliers sur son métier. Une émission enregistrée dans le cadre des ateliers "La rédaction de franceinfo junior" à la Maison de la radio et de la musique.