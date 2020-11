franceinfo junior. Comment porter le masque à l'école ?

Des enfants portent le masque pour se rendre à l'école le 2 novembre 2020. Photo d'illustration. (ALEXANDRE MARCHI / MAXPPP)

Depuis lundi 2 novembre et la reprise des cours, les enfants à partir de 6 ans doivent porter le masque à l'école. Mais comment et pourquoi ? Le sujet questionne les écoliers de franceinfo junior, à qui cette règle s'applique, avec plus ou moins de facilité. Au micro, Enzo El Hacène et Naël, élèves en CM2 à l'école Gabriel Péri à Romainville (Seine-Saint-Denis) posent leurs questions à Michaël Rochoy, médecin généraliste, fondateur du site "Stop postillons".

"C'est quoi les règles pour le masque, pour l'enlever, le mettre ? Il ne faut pas toucher le masque mais c'est dur de ne pas le toucher car parfois il s'enlève", raconte Naël au micro de l'émission. "Est-ce que le masque en tissu peut-il porter plus de quatre heures ?" demande de son côté Enzo. Il a aussi une remarque sur l'utilité du masque : "Nous, on peut l'avoir le coronavirus, on peut le transmettre, d'accord, mais on ne peut pas vraiment être malade, avoir un cancer de ça" se demande l'écolier, à propos des enfants. Comment faire pour courir avec un masque ? Et comment faire à la cantine ?...



Sur cette page, écoutez en entier les interrogations des enfants et les réponses d'un médecin.