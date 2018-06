franceinfo junior. Comment mieux préserver les océans ?

Catherine Chabaud, navigatrice. (MAXPPP)

Vendredi 8 juin a été décrété "journée de l'océan" par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Le but est de rappeler le rôle essentiel que jouent les océans pour la planète et ses habitants mais aussi de préserver ces espèces naturels, qui recouvrent près de 70% de la surface de notre globe. Mais de toutes parts, ces océans sont menacés : pollution aux plastiques, comme en témoigne l'existence d'un "septième continent", surpêche, etc. Pour alerter sur le sujet, le Français Benoît Lecomte, 51 ans, est parti de la région de Tokyo pour rejoindre San Francisco... à la nage, mardi 5 juin. Cette traversée inouïe a pour objectif de faire prendre conscience au grand public de la pollution de l'océan. Franceinfo l'a interrogé juste avant son départ, c'est à lire et voir ici.

Navigatrice aguerrie, journaliste et ex-déléguée à la mer et au littoral, Catherine Chabaud se mobilise aussi pour la préservation des océans. Ce vendredi, au micro de franceinfo junior, elle répond aux questions de collégiens, élèves dans un collège de Cayenne, en Guyane.

