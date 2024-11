franceinfo junior. Comment lutter contre le trafic de drogues ?

Du lundi au jeudi à 15h22 et 16h52

La lutte contre la drogue est devenue l'une des priorités du gouvernement, qui a fait des annonces en ce sens le 8 novembre. Bertrand Monnet, professeur à l'EDHEC et spécialiste de l'économie du crime, est l'auteur de la série documentaire Narco Business réalisée pour Le Monde sur le cartel de Sinaloa, au Mexique.

Erwan et Rita posent les deux premières questions : "Pourquoi les gens veulent se droguer ? Et pourquoi la drogue est interdite ?"

À son tour, Liam demande si "au fil du temps, la drogue deviendra plus dangereuse et sera plus vendue ?"

Enfin, Andréa et Kouamé ont entendu dire plusieurs choses sur la drogue concernant les États-Unis, et cela les intrigue : "Est-ce que c'est vrai qu'en Amérique il existe la drogue zombie ? Et est-ce que c'est vrai que l'argent de la drogue avait sauvé l'économie des États-Unis en 2008 ?"

